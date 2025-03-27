Москва, 27 марта, 2025, 16:28 — ИА Регнум. Совет Федерации одобрил экспериментальный порядок проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2025 году. Решение было принято 27 марта на очередном заседании верхней палаты российского парламента.

Виталий Тимкив/РИА Новости

По новой схеме, для получения школьного аттестата и поступления в учреждения среднего профессионального образования ученикам девятых классов нужно сдавать экзамен только по двум предметам ― русскому языку и математике. Что касается зачисления в 10-11-й классы, то его порядок остался прежним ― школьники сдают два обязательных экзамена и два по выбору.

Проводить эксперимент планируется в трех субъектах — Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Власти регионов смогут устанавливать список специальностей, для поступления на которые абитуриенту достаточно получить школьный аттестат, который выдается при успешной сдаче двух базовых предметов на ОГЭ.

Отмечается, что школы предупредили о необходимости разработать четкий алгоритм процедуры. В случае признания эксперимента успешным он может получить свое продолжение и постепенно вводиться в остальных регионах.

Как сообщало ИА Регнум, изначально предполагалось, что эксперимент проведут в пяти регионах. Законопроект с указанием такого количества субъектов РФ депутаты Госдумы приняли в первом чтении 12 февраля. Это Москва, Санкт-Петербург, Северная Осетия, Ростовская и Тюменская области.

Позднее, 5 марта, ко второму чтению парламентарии добавили еще семь регионов ― Краснодарский край, Липецкую, Нижегородскую и Саратовскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатку и Кемерово.

Однако на пленарном заседании 18 марта Государственная дума сократила до трех количество регионов, где будет проведен эксперимент по сдаче ОГЭ только по русскому языку и математике. В окончательном списке значились Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. Такое решение парламентарии приняли с учетом соответствия регионов критериям готовности, которые определило правительство страны.