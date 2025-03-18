Москва, 18 марта, 2025, 14:02 — ИА Регнум. Государственная дума РФ на пленарном заседании 18 марта сократила до трех количество регионов, где будет проведен эксперимент по сдаче Основного государственного экзамена (ОГЭ) лишь по русскому языку и математике.

Александр Кряжев/РИА Новости

Отмечается, что в окончательном списке регионов, участвующих в эксперименте, числятся Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область.

Изначально проведение ОГЭ в подобном формате планировалось в 12 регионах. Однако депутаты скорректировали список регионов-участников с учетом их соответствия критериям готовности, которые определило правительство страны.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому в пяти субъектах России для получения аттестата после девятого класса необходимо будет обязательно сдавать ОГЭ только по русскому языку и математике. Позднее, 5 марта, депутаты добавили еще семь регионов.

Законопроект предполагает, что школьникам из участвующих в эксперименте регионов необходимо будет набрать минимум баллов по ОГЭ для перевода в 10-й класс, у не набравших минимума будет преимущественное право при поступлении в колледжи.

Кроме того, нововведения дадут региональным властям, участвующим в данном эксперименте, право устанавливать список профессий и специальностей, прием на обучение по которым будет проводиться, вне зависимости от результатов ОГЭ, при наличии аттестата об основном общем образовании.