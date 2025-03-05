Москва, 5 марта, 2025, 12:56 — ИА Регнум. Эксперимент по сдаче ОГЭ только по русскому языку и математике расширили еще на семь регионов. Соответствующие поправки 5 марта приняла Госдума.

Михаил Метцель/ТАСС

В проект добавили семь регионов, среди которых Нижегородская область, Краснодарский край, Липецкая и Саратовская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Камчатка и Кузбасс.

Выпускники девятого класса будут в тестовом режиме сдавать только два обязательных предмета. До этого им необходимо было помимо обязательных экзаменов по русскому языку и математике также сдавать две дисциплины по выбору.

Ранее предполагалась, что изменения коснутся лишь пяти регионов России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, республика Северная Осетия, а также Ростовская и Тюменская области.

В новых поправках также говорится, что школьникам необходимо будет набрать минимум баллов по ОГЭ для перевода в 10 класс в 12 регионах России, в обратном случае у них будет преимущественное право при поступлении в колледжи.

Кроме того, нововведения дадут региональным властям, участвующим в данном эксперименте, право устанавливать список профессий и специальностей, прием на обучение по которым будет проводиться вне зависимости от результатов ОГЭ при наличии аттестата об основном общем образовании.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре Рособрнадзор допустил, что в рамках совершенствования ОГЭ могут внедрить 100-балльную систему оценок. В настоящее время результаты экзамена переводятся в стандартные оценки — от «двойки» до «пятёрки». Также планируется отбирать учащихся в 10-е классы на основе экзамена.

В конце августа 2024 года глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в России могут измениться форматы проведения Основного и Единого государственных экзаменов, соответствующие предложения уже обсуждаются. Так, после 2030 года экзамены планируют перевести в цифровой формат.