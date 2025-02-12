Москва, 12 февраля, 2025, 14:34 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому в пяти субъектах России для получения аттестата после девятого класса необходимо будет обязательно сдавать ОГЭ только по русскому языку и математике.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В тексте законопроекта указано, что выпускники девятого класса будут в тестовом режиме сдавать только два обязательных предмета. При этом ранее им необходимо было помимо обязательных экзаменов по русскому языку и математике также сдавать две дисциплины по выбору.

Уточняется, что эти изменения коснутся лишь пяти регионов России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, республика Северная Осетия, а также Ростовская и Тюменская области.

Данный законопроект был внесён в Госдуму 17 января.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре Рособрнадзор допустил, что в рамках совершенствования ОГЭ могут внедрить 100-балльную систему оценок. В настоящее время результаты экзамена переводятся в стандартные оценки — от «двойки» до «пятёрки». Также планируется отбирать учащихся в 10-е классы на основе экзамена.

В конце августа 2024 года глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в России могут измениться форматы проведения Основного и Единого государственных экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ), соответствующие предложения уже обсуждаются. Так, после 2030 года экзамены планируют перевести в цифровой формат.