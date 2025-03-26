Москва, 26 марта, 2025, 12:41 — ИА Регнум. Действующая власть Молдавии использует методы неприкрытого нажима на политиков, которые популярны и составляют конкуренцию. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержание главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул в аэропорту Кишинёва.

Bocharov Denis/Global Look Press

«Очень плохо, что при этом они (молдавские власти. ― Прим. ред.) выходят за рамки всех демократических норм и принципов», ― добавил Песков.

По словам представителя Кремля, по всей видимости, Кишинёв избрал тактику не обращать внимания на закон, на принципы демократии и политического плюрализма, и оказывать неприкрытое давление на оппонентов.

Песков заявил, что Москва осуждает подобные действия и считает, что Кишинёв должен отказаться от таких методов и предоставить свободу действия всем политическим силам в стране.

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта главу Гагаузской автономии в аэропорту Кишинёва на 72 часа задержали сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии. Председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов объявил, что 26 марта будет созвано внеочередное заседание Народного собрания Гагаузии в связи с задержанием Евгении Гуцул.

По данным «Пятого телеканала», Гуцул 25 марта задержали на несколько часов. Её не выпускали из Молдавии, отобрали паспорт и произвели полный досмотр. При этом никаких объяснений по поводу причины задержания не последовало.

Позднее в пресс-службе Гуцул сообщили, что главу Гагаузской автономии из аэропорта увезли на спецмашине НЦБК. Рядом с ней находятся адвокаты. В здание центра Гуцул завели через запасной вход. У здания собрались сторонники Гуцул, в том числе депутаты от блока «Победа» и представители оппозиционных партий.

Гуцул и других представителей Гагаузской автономии периодически задерживают спецслужбы Молдавии после возвращения домой или перед вылетом в другие страны. В начале февраля главу Гагаузии также задержали в аэропорту Кишинёва без объяснения причин. После дополнительного досмотра её пропустили в страну.

Ранее Гуцул подчёркивала, что всё политическое руководство Гагаузской автономии испытывает давление со стороны молдавских властей. По её словам, это связано с прямыми зарубежными контактами региона и поддержкой со стороны России и Турции.