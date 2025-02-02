Кишинёв, 2 февраля, 2025, 23:27 — ИА Регнум. Главу Гагаузии Евгению Гуцул вечером 2 февраля задержали в аэропорту Кишинёва. Об этом сообщил телеканал «Первый в Молдове».

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Башкан Гагаузии Евгения Гуцул задержана в аэропорту Кишинёва на дополнительный досмотр без объяснения причин», — отметили журналисты.

Примерно через сорок минут телеканал проинформировал о пропуске Гуцул в страну службами аэропорта. Информацию также подтвердили в пресс-службе главы Гагаузии.

Как сообщало ИА Регнум, Гуцул и других представителей автономии периодически задерживают спецслужбы Молдавии для дополнительного досмотра после возвращения домой или перед вылетом в другие страны.

Так, 26 апреля 2024 года глава Гагаузии подверглась особо тщательной и длительной проверке в аэропорту Кишинёва после возвращения из России. Пограничники держали её в здании около часа, досматривая вещи. Также на длительное время были задержаны советники Гуцул. Изначально планировался допрос, но спецслужбы решили её отпустить, пояснила Гуцул. По словам главы Гагаузии, власти Молдавии делают всё для её унижения или задержания.

В аэропорту Кишинёва 22 апреля 2024 года пограничники почти на три часа задержали участников съезда молдавской оппозиции в Москве. Депутат парламента Молдавии Марина Таубер пояснила, что делегатов съезда «Победа» правоохранители продержали без каких-либо доводов. Позже их всё же выпустили из аэропорта. Вернувшаяся из Москвы лидер партии «Возрождение» Наталья Параска также была задержана в аэропорту. После беседы со спецслужбами её отпустили.