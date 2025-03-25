Кишинёв, 25 марта, 2025, 23:35 — ИА Регнум. Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул в аэропорту Кишинёва на 72 часа задержали сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии. Об этом 25 марта сообщил телеканал «Первый в Молдове».

Иван Шилов ИА Регнум Евгения Гуцул

«Башкана Гагаузии Евгению Гуцул задержали на 72 часа», — указали журналисты в Telegram-канале.

Председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов проинформировал, что в среду, 26 марта, будет созвано внеочередное заседание НСГ в связи с задержанием в аэропорту Кишинёва Евгении Гуцул.

«Завтра соберём заседание утром, будем думать, что делать. Вся полиция Молдовы работает на президентуру и парламент (парламентское большинство PAS. — Прим. ред.)», — уточнил Константинов.

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта Евгению Гуцул задержали на несколько часов в аэропорту Кишинёва. По данным «Пятого телеканала», её не выпускали из Молдавии, отобрали паспорт и произвели полный досмотр. При этом никаких объяснений по поводу причины задержания не последовало.

Гуцул и других представителей Гагаузской автономии периодически задерживают спецслужбы Молдавии после возвращения домой или перед вылетом в другие страны. Ранее глава Гагаузии подчёркивала, что не признаёт Майю Санду законным президентом Молдавии. По словам Гуцул, Санду обеспечила себе на выборах главы государства минимальный процент за счёт голосования в Америке, Канаде, Италии.