Кишинёв, 25 марта, 2025, 22:43 — ИА Регнум. В аэропорту Кишинёва на несколько часов задержали главу Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгению Гуцул. По данным «Пятого телеканала», её не выпускают из страны.

РИА Новости/Алексей Никольский Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул

«Башкана Гагаузии Евгению Гуцул в аэропорту не выпускают из страны! Отобрали паспорт, произвели полный досмотр», — сообщили журналисты в Telegram-канале.

Отмечается, что никаких объяснений по поводу причины задержания не последовало. Гуцул задержали на несколько часов.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля Главу Гагаузии Евгению Гуцул также задержали в аэропорту Кишинёва без объяснения причин. После дополнительного досмотра её пропустили в страну. Гуцул и других представителей автономии периодически задерживают спецслужбы Молдавии после возвращения домой или перед вылетом в другие страны.

Ранее Гуцул подчёркивала, что всё политическое руководство Гагаузской автономии испытывает давление со стороны молдавских властей. По её словам, это связано с прямыми зарубежными контактами региона и поддержкой со стороны России и Турции.