Кишинёв, 26 марта, 2025, 03:26 — ИА Регнум. Задержанную главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул увезли из аэропорта Кишинёва на спецмашине Национального антикоррупционного центра (НАЦ). Об этом 26 марта сообщила пресс-служба Гуцул.

Иван Шилов ИА Регнум Евгения Гуцул

«Главу Гагаузии вывели из аэропорта. Гуцул была без наручников. Её посадили в спецмашину НАЦ, адвокаты находятся рядом с Гуцул», — приводит «РИА Новости» подробности задержания со слов представителя пресс-службы главы автономии.

Из аэропорта Гуцул привезли в здание НАЦ через запасной вход. На месте дежурили несколько полицейских машин с усиленным составом. У здания собрались сторонники Гуцул, в том числе депутаты от блока «Победа» и представители оппозиционных партий.

Отмечается, что из аэропорта Кишинёва Гуцул планировала вылететь в Турцию, где у неё был намечен ряд встреч, в том числе посещение врача.

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта главу Гагаузской автономии в аэропорту Кишинёва на 72 часа задержали сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии. Председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов объявил, что в среду, 26 марта, будет созвано внеочередное заседание НСГ в связи с задержанием Евгении Гуцул.

По данным «Пятого телеканала», Евгению Гуцул 25 марта задержали на несколько часов. Её не выпускали из Молдавии, отобрали паспорт и произвели полный досмотр. При этом никаких объяснений по поводу причины задержания не последовало.

Гуцул и других представителей Гагаузской автономии периодически задерживают спецслужбы Молдавии после возвращения домой или перед вылетом в другие страны.