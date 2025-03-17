В Кремле сообщили, что согласование разговора Путина и Трампа заняло дни
Москва, 17 марта, 2025, 17:47 — ИА Регнум. Для согласования нового разговора президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом потребовались дни. Об этом 17 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представителю Кремля задали вопрос, сколько времени потребовалось на подготовку беседы двух глав государств.
«Они могут принять решение быстро провести разговор, бывают дни, бывают недели. Здесь по-разному, конечно», — уточнил он на видео, опубликованном в Telegram-канале Павла Зарубина.
В отношении разговора, запланированного на 18 марта, Песков кратко ответил: «Дни».
Как сообщало ИА Регнум, 17 марта Песков отметил, что подготовка к разговору Путина и Трампа ведется главным образом по вопросу украинского урегулирования. Российскому лидеру перед разговором с американским коллегой будут готовиться тезисы по ряду тем, которые на повестке дня, добавил спикер Кремля.
Ранее Трамп заявил, что планирует обсудить с Путиным вопросы завершения украинского конфликта. Шансы на успешный исход он назвал хорошими. Также, по словам американского лидера, внимание уделят теме электростанций.
11 марта представители Украины в ходе переговоров с американской стороной в саудовской Джидде выразили готовность к 30-дневному перемирию, и теперь Вашингтон ждёт ответа России по данному вопросу.