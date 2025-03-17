Москва, 17 марта, 2025, 17:47 — ИА Регнум. Для согласования нового разговора президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом потребовались дни. Об этом 17 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Представителю Кремля задали вопрос, сколько времени потребовалось на подготовку беседы двух глав государств.

«Они могут принять решение быстро провести разговор, бывают дни, бывают недели. Здесь по-разному, конечно», — уточнил он на видео, опубликованном в Telegram-канале Павла Зарубина.

В отношении разговора, запланированного на 18 марта, Песков кратко ответил: «Дни».

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта Песков отметил, что подготовка к разговору Путина и Трампа ведется главным образом по вопросу украинского урегулирования. Российскому лидеру перед разговором с американским коллегой будут готовиться тезисы по ряду тем, которые на повестке дня, добавил спикер Кремля.

Ранее Трамп заявил, что планирует обсудить с Путиным вопросы завершения украинского конфликта. Шансы на успешный исход он назвал хорошими. Также, по словам американского лидера, внимание уделят теме электростанций.

11 марта представители Украины в ходе переговоров с американской стороной в саудовской Джидде выразили готовность к 30-дневному перемирию, и теперь Вашингтон ждёт ответа России по данному вопросу.