Москва, 17 марта, 2025, 17:35 — ИА Регнум. Подготовка к разговору президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ведется главным образом по вопросу украинского урегулирования. Об этом 17 марта сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости/Алексей Никольский

Он отметил, что Путину перед разговором с Трампом будут готовиться тезисы по ряду тем, которые на повестке дня.

«Главным образом, конечно, вопрос украинского урегулирования», — подчеркнул представитель Кремля в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

На вопрос о сроках согласования телефонного разговора лидеров России и США Песков ответил, что такие контакты могут быть согласованы очень быстро.

Он напомнил, что ранее были контакты со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, а также переговоры российской и американской делегаций в Стамбуле.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта Трамп заявил, что планирует обсудить с Путиным вопросы завершения украинского конфликта. Шансы на успешный исход он назвал хорошими. Также, по словам американского лидера, внимание уделят теме электростанций.

После этого Песков подтвердил, что разговор Путина и Трампа запланирован на 18 марта. Раскрывать детали предстоящей беседы он тогда не стал, отметив, что нет необходимости опережать события.

13 марта Уиткофф прибыл в Москву и встретился с Путиным. Американский представитель передал российским коллегам дополнительную информацию по теме урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер в свою очередь отправил через Уиткоффа дополнительные сигналы для президента США.

Позднее, комментируя встречу с Путиным, Уиткофф заявил, что разногласия между Россией и США по украинскому вопросу сокращаются и Вашингтон рассчитывает на прогресс в переговорах.