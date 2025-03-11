Вашингтон, 11 марта, 2025, 21:22 — ИА Регнум. Представители Украины в ходе переговоров в Джидде выразили готовность согласиться на прекращение огня, США ждут ответа России по данному вопросу, заявил 11 марта глава Госдепа Марко Рубио.

ИА Регнум

Речь идёт о предложении прекратить огонь на 30 дней. Срок приостановки огня, согласно предложению Вашингтона, может быть продлён при согласии сторон.

Вашингтон передаст Москве это предложение по нескольким каналам, в США надеются на положительный ответ и «как можно скорее», сказал госсекретарь.

«Украина сделала положительный шаг, мы надеемся, что россияне будут отвечать взаимностью. Это лучший жест доброй воли, которого мы можем ожидать», — сказал Рубио.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в свою очередь заявил, что в ближайшие дни обсудит данный вопрос со своим российским визави.

Как передавало ИА Регнум, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия исключает заморозку украинского конфликта по линии соприкосновения, так как это противоречит положениям Конституции страны. Президент Владимир Путин указывал, что Россия готова к переговорам по разрешению конфликта на Украине, однако целью таковых должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие.

Путин отмечал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официальное признание новых территориальных реалий — возвращения этих регионов в состав России.

Кроме того, президент указывал, что Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой Киевом территории должны быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан, западные санкции против России должны быть отменены, а Украина должна получить внеблоковый и безъядерный статус.