Вашингтон, 17 марта, 2025, 12:26 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп планирует провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. Соответствующее заявление главы Белого дома приводит агентство Reuters.

Pool/ABACA/ТАСС Президент США Дональд Трамп

«Я планирую говорить с президентом Путиным во вторник… Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этому конфликту. Может быть, сможем, может быть, нет, но я думаю, что у нас есть очень хорошие шансы», — привели слова Трампа в статье.

Также Трамп заявил, что планирует говорить с Путиным «о земле и электростанциях», отметив, что это большой вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля президенты России и США провели телефонный разговор, во время которого обсуждались вопросы отношений двух государств, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп согласились с тем, что украинский конфликт может быть решен при помощи переговоров.

Поздно вечером 13 марта спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф прибыл в Москву и встретился с Путиным. Американский представитель передал российским коллегам дополнительную информацию по теме урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер в свою очередь передал через Уиткоффа дополнительные сигналы для президента США.

Позднее, комментируя встречу с Путиным, Уиткофф заявил, что разногласия между Россией и США по украинскому вопросу сокращаются и Вашингтон рассчитывает на прогресс в переговорах.