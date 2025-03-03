Штат Вермонт, США, 3 марта, 2025, 05:53 — ИА Регнум. Вице-президента США Джей Ди Вэнса вместе с семьёй перевезли в «скрытое место» после столкновения с протестами проукраинских активистов во время отдыха возле горнолыжного курорта в штате Вермонт. Об этом 2 марта сообщила газета The New York Post (NYP).

ИА Регнум Джеймс Дэвид Вэнс

По данным издания, 1 марта сотни проукраинских протестующих выстроились вдоль заснеженных улиц во время посещения семьи Вэнса курорта Шугарбуш в Уэйтсфилде. В руках люди держали плакаты, на которых Вэнса называли «национальным позором», «предателем». Также содержались призывы отправить семью кататься на лыжах в Россию.

В результате вице-президенту и его близким пришлось прервать четырехдневную поездку и переехать в неуказанное место из-за интенсивных протестов.

Как сообщало ИА Регнум, в Белом доме 28 февраля прошла встреча украинской и американской сторон. В ходе переговоров президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие «неминуемо», а глава киевского режима Владимир Зеленский настаивал на продолжении боевых действий. Также он заявил, что Украина не примет перемирие без «гарантий безопасности» от США. При этом Зеленский пытался возражать как Трампу, так и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и даже позволил себе нецензурную брань.

Встреча завершилась досрочно — Зеленский покинул Белый дом, подписание соглашения и совместная пресс-конференция не состоялись. Трамп после произошедшего обвинил Зеленского в неуважении и заявил, что к миру тот пока не готов. По словам американского лидера, Зеленский сможет вернуться в Белый дом, когда согласится на мирное урегулирование конфликта.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя произошедшее, отметила, что США не позволят другим странам собой пользоваться. По ее словам, Трамп и Джей Ди Вэнс всегда будут отстаивать интересы американского народа и тех, кто уважает позицию США в мире.

После этого в Верховной раде Украины заявили, что восстановление отношений между главой киевского режима и американским президентом практически невозможно.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал произошедшее «лютой выволочкой в Овальном кабинете». Он добавил, что Трамп впервые сказал Зеленскому правду в лицо: киевский режим играет с третьей мировой войной.