Киев, 2 марта, 2025, 14:14 — ИА Регнум. Восстановление отношений между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским практически невозможно. Об этом заявил экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков в интервью испанской газете Pais.

Jim LoScalzo/POOL/Global Look Press Дональд Трамп и Владимир Зеленский

«Как говорится, нет ничего абсолютно невозможного, но иногда есть вещи почти невозможные. Отношения между Зеленским и Трампом сегодня очень плохие», — сказал Разумков.

Он признал, что не видит стратегии, которая могла бы в короткий срок поправить ситуацию.

Собеседник издания в офисе Зеленского заявил, что руководству Украины следует «оставить эмоции в стороне и хладнокровно оценить произошедшее». Зеленский, указано в материале, поручил своему окружению и правительству страны любой ценой избежать дальнейшего обострения отношений с Соединенными Штатами.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского на встрече в Овальном кабинете Белого дома. Предполагалось, что стороны подпишут соглашение по украинским редкоземельным металлам. Однако возникшие в ходе беседы разногласия привели к перепалке. В частности, в присутствии журналистов Трамп потребовал, чтобы Зеленский согласился на мирные переговоры, и пригрозил, что иначе США «умывают руки». Он также напомнил собеседнику о военной помощи стоимостью 350 млрд от «глупого президента» — Джо Байдена.

Встреча завершилась досрочно — Зеленский покинул Белый дом, подписание соглашения и совместная пресс-конференция не состоялись. Трамп после произошедшего обвинил Зеленского в неуважении и заявил, что к миру тот пока не готов. По словам американского лидера, Зеленский сможет вернуться в Белый дом, когда согласится на мирное урегулирование конфликта.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал произошедшее «лютой выволочкой в Овальном кабинете». Он добавил, что Трамп впервые сказал Зеленскому правду в лицо: киевский режим играет с третьей мировой войной.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась сдержанности Трампа и участвовавшего во встрече вице-президента США Джей Ди Вэнса. По ее словам, поведение Зеленского могло спровоцировать рукоприкладство, но Трамп и Вэнс проявили «чудеса выдержки».