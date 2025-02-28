Вашингтон, 1 марта, 2025, 00:32 — ИА Регнум. В Белом доме после неудачного визита главы киевского режима Владимира Зеленского заявили, что США не позволят другим странам собой пользоваться.

ИА Регнум

«Президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс всегда будут отстаивать интересы американского народа и тех, кто уважает позицию США в мире — и никогда не позволят пользоваться американцами», — написала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в соцсети Х.

Ливитт подтвердила, что ожидаемое подписание сделки с Киевом по недрам не состоялось. Встреча сторон закончилась некрасивой перебранкой.

Ка сообщало ИА Регнум, досрочно покинувший 28 февраля Белый дом Зеленский выразил благодарность Трампу за поддержку и визит. Он добавил, что Украине нужен справедливый и прочный мир, работа ради этого продолжится.

28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Трампом, который ранее утверждал, что намерен с ним подписать соглашение об использовании природных ресурсов Украины. Беседа переросла в перепалку в присутствии журналистов. Президент США потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки».

Кроме того, Трамп напомнил Зеленскому о 350 млрд долларов военной помощи от «глупого президента». Речь шла о средствах, которые выделила Киеву администрация бывшего президента США Джо Байдена.

В итоге Зеленский досрочно покинул Белый дом. Совместную пресс-конференцию отменили.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова изумилась сдержанности Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса на официальной встрече с Зеленским, который показал себя не с лучшей стороны. Удивительно, как они «сдержались и не вмазали этому подонку», прокомментировала она.