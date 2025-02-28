Москва, 28 февраля, 2025, 22:22 — ИА Регнум. Произошедшая перепалка в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским стала «лютой выволочкой в Овальном кабинете». Таким образом ситуацию прокомментировал 28 февраля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Global Look Press/Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos

«Лютая выволочка в Овальном кабинете. Трамп впервые сказал кокаиновому клоуну правду в лицо: киевский режим играет с третьей мировой войной», — отметил Медведев в Telegram-канале.

Он добавил, что неблагодарный Зеленский получил крепкую затрещину, это полезно. Однако необходимо остановить военную помощь нацистской машине, заключил зампред Совбеза РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля глава киевского режима приехал в Вашингтон на встречу с президентом США. Трамп ранее утверждал, что намерен вместе с Зеленским подписать соглашение об использовании природных ресурсов Украины. В офисе лидера киевского режима ранее проинформировали, что до встречи с американским президентом Зеленский проведёт переговоры с американскими сенаторами.

Беседа Трампа и Зеленского, обернувшаяся перепалкой, состоялась в присутствии журналистов. Президент США потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки». Трамп также напомнил Зеленскому о 350 млрд военной помощи от «глупого президента». Речь шла о средствах, которые выделила Киеву администрация бывшего президента США Джо Байдена. В итоге Зеленский досрочно покинул Белый дом. Совместная пресс-конференция была отменена. Трамп после публичной перепалки с Зеленским в ходе встречи в Белом доме попросил главу киевского режима уехать, сообщил телеканал Fox News.

Трамп пришел к выводу, что Зеленский не готов к миру. Однако он сможет вернуться в Белый дом, когда будет готов к мирному урегулированию конфликта, отметил Трамп. Также президент США заявил, что глава киевского режима проявил неуважение.