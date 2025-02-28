Вашингтон, 28 февраля, 2025, 21:30 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом. Об этом сообщило агентство Reuters.

Global Look Press/Jim LoScalzo — Pool via CNP/Keystone Press Agency

Совместная пресс-конференция Зеленского и президента США Дональда Трампа отменена, сообщил телеканал Fox. По его данным, Трамп после публичной перепалки с Зеленским в ходе встречи в Белом доме попросил главу киевского режима уехать.

Тот же телеканал сообщил, что подписание сделки между США и Украиной о редкоземельных металлах отменено.

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