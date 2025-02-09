Брюссель, 9 февраля, 2025, 18:02 — ИА Регнум. Евросоюз должен взять безопасность и оборону сообщества в собственные руки. Об этом 9 февраля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Global Look Press/Thierry Monasse/dpa

«Помимо защиты инфраструктуры, пришло время, и даже давно пора, взять нашу безопасность и оборону в свои руки. НАТО остается основой нашей обороны. Но очевидно, что нам нужна общеевропейская оборона», — отметила она на пресс-конференции в Литве.

Отмечается, что её речь была посвящена синхронизации электросетей стран Балтии с ЕС после отключения от единой энергосистемы Белоруссии, России, Литвы, Латвии и Эстонии (БРЭЛЛ).

Ранее 9 февраля Литва, Латвия и Эстония завершили присоединение к системе электросетей Европы после отключения от общей с Россией и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ. Генеральный директор компании — оператора литовских электросетей Litgrid Рокас Масюлис отметил, что синхронизация с ЕС являлась геополитической, а не технической задачей — это был разрыв последней энергетической связки с Россией.

Как передавало ИА Регнум, выход стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией произошел 8 февраля. Энергосистема Калининградской области работает в автономном режиме, её подготовили заранее.

Затем постпредство РФ при Евросоюзе заявило, что отключение стран Балтии является политически мотивированным шагом. Там отметили, что за подобные решения расплачиваться будут европейские домохозяйства и бизнес в прибалтийских государствах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что в России приняли все необходимые меры, чтобы энергосистема страны продолжила бесперебойную работу после отключения трех стран от БРЭЛЛ.