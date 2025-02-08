Москва, 8 февраля, 2025, 09:55 — ИА Регнум. Страны Прибалтики вышли из энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией. Энергосистема Калининградской области начала работу в автономном режиме. Об этом 8 февраля сообщило Минэнерго РФ.

IMAGO/Lehtikuva/ТАСС

Ведомство отметило, что энергетическая система региона была готова начать работу в автономном режиме.

«Сегодня суммарная мощность калининградских электростанций составляет 1,88 ГВт, что более чем в два раза превышает пиковое энергопотребление региона и позволяет в любых обстоятельствах обеспечить энергоснабжение граждан», — сообщили в ведомстве.

Минэерго напомнило, что в Калининградской области в 2016–2020 годах построили четыре новых объекта генерации — Маяковскую, Талаховскую, Прегольскую и Приморскую ТЭС. Кроме того, в регионе реализовали масштабный проект по строительству и реконструкции сетевой инфраструктуры.

Энергооборудование Калининградской области готово к автономной работе. Это подтвердили ежегодные комплексные испытания работы энергосистемы региона в автономном режиме. Они проводились на протяжении пяти лет, отметили в Минэнерго.

Как сообщало ИА Регнум, в 2018 году страны Прибалтики договорились выйти из БРЭЛЛ и синхронизироваться с электросетями остального Европейского союза. Принятый тремя странами план предусматривал окончание этого процесса в 2025 году. 19 сентября 2024 года Рига, Вильнюс и Таллин объявили, что отключение от энергокольца БРЭЛЛ произойдет 8 февраля 2025 года.

В 2017–2020 годах в Калининградской области были построены и запущены в эксплуатацию четыре новых теплоэлектростанции суммарной мощностью почти 1 тыс. МВт. 8 января 2019 года в регионе ввели в эксплуатацию терминал по приему газа и плавучую регазификационную установку «Маршал Василевский».

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных 12 декабря 2024 года на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным заявил, что отключение Прибалтики от БРЭЛЛ никак не скажется на стабильности и надежности энергоснабжения региона.