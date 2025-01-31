Москва, 31 января, 2025, 12:54 — ИА Регнум. Российские энергетики приняли все необходимые меры, чтобы обеспечить бесперебойную работу объединённой энергосистемы после отключения от неё Латвии, Литвы и Эстонии. Об этом заявил 31 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Он отметил, что комментариев в связи с намерением Прибалтики выйти из энергокольца БРЭЛЛ, куда также входят Белоруссия и Россия, нет — эти планы были давно анонсированы. Такое решение требовало определённых мер как со стороны российских, так и со стороны прибалтийских энергетиков.

«В данном случае мы приняли все меры для обеспечения бесперебойной надёжной работы нашей объединённой энергосистемы», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, накануне премьер-министр Эстонии Кристен Михал допустил трёхдневное отключение электроснабжения в стране из-за предстоящего выхода из БРЭЛЛ и синхронизации с энергосистемой ЕС. Он отметил, что это худший сценарий развития ситуации.

В июле 2024 года операторы электросистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы к 8 февраля 2025 года.

Инициатором отключения стран Прибалтики от БРЭЛЛ стала Литва, она давила на соседей и требовала подключиться к европейской системе как можно скорее. Однако Латвия и Эстония долго не могли подготовиться к переходу на европейские сети.