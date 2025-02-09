Рига, 9 февраля, 2025, 16:32 — ИА Регнум. Литва, Латвия и Эстония завершили присоединение к системе электросетей Европы после отключения от общей с Россией и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ. Об этом 9 февраля сообщил президент Латвии Эдгар Ринкевич.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Мы сделали это! Латвия, Эстония и Литва теперь часть европейской системы электросетей», — написал Ринкевич в своем аккаунте в соцсети Х.

Генеральный директор компании — оператора литовских электросетей Litgrid Рокас Масюлис в эфире национального радио отмечал, что синхронизация с Евросоюзом сейчас являлась геополитической, а не технической задачей, к которой сетевые операторы хорошо подготовились. Он заявил, что это был разрыв последней энергетической связки с Россией.

Как передавало ИА Регнум, Литва, Латвия и Эстония 8 февраля вышли из энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией. Энергосистема Калининградской области работает в автономном режиме, её подготовили к этому режиму заранее. В регионе также с 2016 по 2020 год построили Маяковскую, Талаховскую, Прегольскую и Приморскую ТЭС.

После этого постпредство РФ при Евросоюзе заявило, что отключение стран Балтии от БРЭЛЛ является политически мотивированным шагом. Там подчеркнули, что за подобные решения расплачиваться будут европейские домохозяйства и бизнес в прибалтийских государствах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что в России приняли все необходимые меры, чтобы энергосистема страны продолжила бесперебойную работу после отключения Прибалтики от БРЭЛЛ. Литва, Латвия и Эстония заранее предупредили об этом решении.

Инициатором отключения от БРЭЛЛ стала Литва, которая давила на соседей и требовала подключиться к европейской системе как можно скорее. Но Латвия и Эстония не могли долгое время подготовиться к переходу на европейские сети.