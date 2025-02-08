Брюссель, 8 февраля, 2025, 13:07 — ИА Регнум. Отключение стран Балтии от единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) является политически мотивированным шагом. Об этом 8 февраля заявило постпредство РФ при Евросоюзе.

Lantyukhov Sergey/Global Look Press

«Он приведёт к росту цен на электроэнергию в регионе, снижению надёжности работы энергосистем и дальнейшему подрыву конкурентоспособности экономики ЕС», — указано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что за подобные решения расплачиваться будут европейские домохозяйства и бизнес в прибалтийских государствах. В 2024 году ВВП ЕС вырос всего лишь на 0,8%, напомнили в постпредстве РФ. Там подчеркнули, что продолжение курса на разрыв отношений с Россией лишь ухудшит перспективы экономического развития Евросоюза.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля страны Прибалтики вышли из энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией. Энергосистема Калининградской области начала работу в автономном режиме. Минэнерго РФ отметило, что энергетическая система региона была готова начать работу в таком режиме.

В конце января премьер-министр Эстонии Кристен Михал предупредил, что при отключении электроснабжения в стране на 72 часа может пропасть свет. 3 февраля представитель эстонского бюро по предупреждению рисков Кайса Нийло посоветовала гражданам сделать запасы продуктов, питьевой воды и медикаментов из-за возможного отключения электроэнергии. Она также напомнила, что следует проверить домашнюю аптечку, приготовить альтернативные источники света и настольные игры.

Инициатором отключения от БРЭЛЛ стала Литва, которая давила на соседей и требовала подключиться к европейской системе как можно скорее. Но Латвия и Эстония не могли долгое время подготовиться к переходу на европейские сети.