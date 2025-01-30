Москва, 30 января, 2025, 12:19 — ИА Регнум. Кремль соболезнует родным и близким погибших российских и американских граждан в авиакатастрофе в Вашингтоне, сообщил 30 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Плохие новости сегодня из Вашингтона. Мы сожалеем и соболезнуем родным и близким, которые потеряли (родных. — Прим. ред.), и тех, кто из наших сограждан погиб в этой авиакатастрофе», — сказал Песков в ходе брифинга.

На вопрос журналистов о том, планирует ли президент России Владимир Путин выразить соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи авиапроисшествием, официальный спикер Кремля указал, что пока нет планов по контактам на высшем уровне.

Как передавало ИА Регнум, пассажирский самолёт Bombardier CRJ700 и военный вертолёт Black Hawk столкнулись в воздухе вблизи национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Инцидент произошёл 29 января около 21:00 (30 января в 05:00 мск).

На борту потерпевшего крушение судна находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа. Самолёт летел из города Уичито в штате Канзас и готовился к посадке в аэропорту Вашингтона. Спасатели извлекли из воды по меньшей мере 18 тел погибших.

В упавшем самолёте могли быть по меньшей мере 14 фигуристов, которые возвращались с чемпионата США, заявил член американской сборной США по фигурному катанию Джон Маравилла. По его словам, на борту были тренеры фигуристов, в том числе чемпионы 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Трамп назвал авиакатастрофу «ужасающей случайностью». Он добавил, что следит за развитием ситуации, и заявил, что инцидент можно было предотвратить.