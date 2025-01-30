Вашингтон, 30 января, 2025, 10:17 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп считает, что столкновение военного вертолёта с пассажирским авиалайнером в районе аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне можно было предотвратить. Произошедшее он прокомментировал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Военный вертолёт Black Hawk и Bombardier CRJ700

Глава государства отметил, что самолёт придерживался идеальной, обычной траектории захода на посадку. При этом вертолёт летел прямо на лайнер в течение продолжительного времени.

«Ночь была ясной, огни на самолёте ярко горели, почему вертолёт не поднялся, не опустился или не повернул? Почему диспетчерская вышка не сказала экипажу вертолёта, что делать вместо того, чтобы спрашивать, видели ли они самолет?» ― написал американский лидер в Truth Social.

Трамп подчеркнул, что это «плохая ситуация, которую нужно было предотвратить».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3944488" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Новые кадры столкновения военного вертолета Black Hawk в США

Как передавало ИА Регнум, самолёт Bombardier CRJ700 и военный вертолёт Black Hawk столкнулись в воздухе вблизи национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне 29 ноября. Камеры наблюдения зафиксировали падение горящего самолёта в реку.

На борту вертолёта, который принадлежал американским сухопутным войскам, находились трое военных США. На борту самолёта было 64 человека, из них четверо — члены экипажа. Четыре человека спасли из воды, когда самолёт рухнул в реку, столкнувшись с вертолётом при заходе на посадку.

SHAWN THEW/EPA/ТАСС Река Потомак, в которую упал пассажирский самолет после столкновения с вертолётом

Также из реки Потомак извлекли тела по меньшей мере 18 жертв авиакатастрофы. Представитель полиции сообщил, что выживших пока не найдено.

Самолёт разрушился при падении, его обломки разбросаны по акватории. Вертолёт также находится в воде. На месте крушения продолжаются спасательные работы.

В минобороны США заявили, что военный вертолёт вылетел с базы в 40 км от Вашингтона и совершал тренировочный полёт. Он следовал из форта Бивер в штате Виргиния.

Трампу доложили о столкновении двух воздушных судов в Вашингтоне. Он назвал авиакатастрофу «ужасающей случайностью». Американский лидер выразил благодарность всем, кто участвует в поисково-спасательной операции, назвав её «невероятной работой». Он также заверил, что следит за развитием ситуации.