Вашингтон, 30 января, 2025, 07:26 — ИА Регнум. В результате столкновения самолёта и вертолёта у аэропорта Вашингтона погибли люди. Об этом 29 января заявил сенатор США Тед Круз.

Ken Cedeno — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Тед Круз

«Я внимательно слежу за ситуацией в аэропорту имени Рейгана. Пока мы не знаем, скольких из находившихся на борту мы потеряли, мы знаем, что погибшие есть», — написал он в соцсети Х.

Ранее в Белом доме заявили, что президента США Дональда Трампа проинформировали об авиакатастрофе.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент с участием пассажирского самолёта и военного вертолёта произошёл около 21:00 29 января (05:00 мск 30 января). Известно, что борт авиакомпании American Airlines вылетел из города Уичито (штат Канзас). Расследованием ЧП занимаются Федеральное авиационное управление США и Национальный совет по безопасности на транспорте.

По данным авиакомпании American Airlines, в самолёте находились 64 человека, из них четверо — члены экипажа. Пассажирский самолёт столкнулся с вертолётом армии США «Чёрный ястреб».

Четыре человека спасли из воды в результате ЧП, когда пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом при заходе на посадку. В момент инцидента температура воды в реке Потомак была чуть выше нуля. Поисково-спасательные работы продолжаются.