Москва, 20 января, 2025, 17:07 — ИА Регнум. Россия работает над освобождением своего гражданина Александра Труфанова из плена в рамках сделки между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Об этом 20 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе совещания президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности.

РИА Новости

Путин отметил, что среди остающихся в плену ХАМАС заложников есть человек с двойным гражданством, в том числе с российским. Глава государства попросил Лаврова и коллег по линии других ведомств прорабатывать этот вопрос.

«Мы работаем», — ответил министр.

Как передавало ИА Регнум, 20 января посол Израиля в РФ Симона Гальперин сообщила, что Труфанов находится в списке из 33 заложников, которые должны быть освобождены на первом этапе соглашения с палестинским движением ХАМАС.

15 января в ходе переговоров между Израилем и ХАМАС, при участии посредников из Катара, Египта и США, было достигнуто соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Предполагается, что перемирие будет действовать в течение 42 дней, начиная с 19 января.

Армия Израиля 15 января официально объявила о начале подготовки к приёму заложников из сектора Газа, которые в ближайшее время должны быть освобождены.