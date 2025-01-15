Тель-Авив, Израиль, 15 января, 2025, 21:37 — ИА Регнум. Армия Израиля (ЦАХАЛ) 15 января официально объявила о начале подготовки к приёму заложников из сектора Газа, которые в ближайшее время должны быть освобождены.

Global Look Press

«Название подготовительных мероприятий Армии обороны Израиля к возвращению заложников — «Крылья свободы», — сказано в сообщении армейской пресс-службы в соцсети X.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что заложники в секторе Газа вскоре будут освобождены после достижения сделки о прекращении огня. По его словам, в рамках первого этапа сделки палестинские движения освободят 33 израильских заложника.

Египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на осведомлённые источники ранее сообщил, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа было достигнуто с помощью посредников по урегулированию палестино-израильского конфликта.

В ноябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова стать посредником в переговорах между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла». Россия поддерживает контакты со всеми участниками конфликта на Ближнем Востоке, напомнил он.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на заключительном заседании саммита межгосударственного объединения БРИКС в Казани заявил, что события в секторе Газа, приведшие к гуманитарной катастрофе, отдаются болью в сердце у подавляющего большинства людей.