Москва, 20 января, 2025, 16:04 — ИА Регнум. Гражданин России и Израиля Александр Труфанов находится в списке из 33 заложников, которые должны быть освобождены на первом этапе соглашения с палестинским движением ХАМАС. Об этом 20 января сообщила посол Израиля в РФ Симона Гальперин.

Кадр из видео Александр Труфанов

«Да, всё верно. Мы надеемся, что это произойдет и он действительно вернется в рамках этой сделки», — приводит её слова ТАСС.

Она добавила, что ответственность за его жизнь и возвращение лежит на ХАМАС.

Как передавало ИА Регнум, 15 января в ходе переговоров между Израилем и ХАМАС, при участии посредников из Катара, Египта и США, было достигнуто соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Предполагается, что перемирие будет действовать в течение 42 дней, начиная с 19 января.

Армия Израиля 15 января официально объявила о начале подготовки к приёму заложников из сектора Газа, которые в ближайшее время должны быть освобождены.

24 октября 2024 года заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук, находясь в Москве, заявил о готовности освободить Труфанова и гражданина Украины и России Максима Харкина. Он пояснил, что российское руководство ранее просило освободить четырёх своих граждан. При этом двоих уже освободили, так как они являются гражданскими лицами, а Труфанов и Харкин служили в израильской армии.

Труфанов попал в плен к палестинцам во время боёв. Марзук сообщил, что его будут обменивать на палестинских пленных в Израиле. Украинец Харкин также служил в армии Израиля и на момент взятия в плен ХАМАС не имел российского гражданства. Гражданство РФ оформили его родственники, чтобы ускорить его освобождение.