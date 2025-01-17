Москва, 17 января, 2025, 17:51 — ИА Регнум. Москва и Тегеран обсуждают возможность строительства новых атомных энергоблоков в Иране, сообщил в пятницу, 17 января, президент России Владимир Путин.

Донат Сорокин/ТАСС

«У нас огромный проект в атомной энергетике. Один блок уже успешно работает. Мы сейчас обсуждаем возможность строительства дополнительных блоков», — сказал Путин в ходе пресс-конференции после переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Он также прокомментировал ситуацию с проектами газопровода в Иран и коридора «Север — Юг». Трудности и вопросы, требующие согласования, возникают всегда, сказал президент.

«Трудности всегда есть — и по одному проекту, и по второму проекту, и по всем остальным. Всегда возникают какие-то вопросы, которые требуют согласования и учёта ситуации, которая складывается в той или иной сфере экономики — в логистике или энергетике», — отметил глава государства.

Путин также сообщил, что РФ может начать поставлять газ в Иран в небольших объёмах, но постепенно дойти до показателя в 55 млрд кубометров.

«Если говорить об объёмах возможных поставок, то мы считаем, что начинать нужно с небольших объёмов, до 2 млрд кубических метров. А в целом это может выйти на объёмы поставки в Иран до 55 млрд кубических метров газа в год», — сказал президент.

Как передавало ИА Регнум, Пезешкиан ранее 17 января на встрече с Путиным отметил, что договорённость о строительстве атомной электростанции в Иране почти достигнута. Путин, в свою очередь, заявил, что у России и Ирана есть и другие возможные проекты в сфере энергетики.

В 2017 году «Росатом» и Организация по атомной энергии Ирана подписали меморандум о взаимопонимании в области транспортировки ядерных материалов. Крупнейший проект двух стран — сооружение Бушерской АЭС на юге республики. Россия помогла Ирану достроить первый блок атомной станции, подключённый к сети в 2011 году. Для реактора используется российское топливо. Строительство второго блока было начато в 2019 году.

Путин и Пезешкиан ранее 17 января подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве РФ и Ирана. Во время церемонии подписания президент России назвал договор прорывным и отметил, что документ направлен на создание условий для стабильного и устойчивого развития.

Договор закрепит статус отношений РФ и Ирана как стратегических партнёров. В документе зафиксированы правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества на долгосрочную перспективу. Соглашение охватит оборонную сферу, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.