Тегеран, 3 мая, 2018, 18:17 — ИА Регнум. В Иране начались работы по подготовке грунта для строительства второго энергоблока атомной электростанции (АЭС) «Бушер», сообщает 3 мая пресс-служба группы компаний ASE, входящей в госкорпорацию «Росатом».

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По информации пресс-службы, эти работы необходимы для начала этапа по заливке «первого бетона».

«Третьего мая 2018 года на строительной площадке АЭС «Бушер-2» в Иране стартовали работы по укреплению грунтов реакторного здания энергоблока №2. Мероприятия обеспечат начало важнейшего этапа реализации проекта — заливку «первого бетона» блока, запланированную на третий квартал 2019 года», — указано в сообщении пресс-службы.

Укрепление грунта на месте строительства необходимо для предотвращения осадки сооружений атомной энергостанции и обеспечения их устойчивости к сейсмическим колебаниям.

Кроме того, подчеркивает пресс-служба группы компаний ASE, в 2018 году предусмотрено начало работ по строительству третьего энергоблока Бушерской АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая глава МИД Ирана заявил, что Тегеран не намерен добавлять новых условий к заключенной в 2015 году ядерной сделке, а также не станет передоверять обеспечение своей безопасности кому бы то ни было.