Москва, 17 января, 2025, 14:28 — ИА Регнум. Договорённость о строительстве атомной электростанции в Иране почти достигнута. Об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан 17 января на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ahmad Halabisaz/Xinhua via ZUMA Wire/ТАСС

«Наши договорённости о строительстве атомной электростанции — это очень хорошая новость. Я думаю, что сегодня они могут финализировать наши договорённости в этой сфере», — сказал Пезешкиан.

Путин отметил, что Россия и Иран продолжают реализацию совместных проектов, в том числе в атомной энергетике.

«У нас в области энергетики есть и другие возможные проекты. В сфере логистики хорошие перспективы», — сказал российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, Пезешкиан прибыл в Россию с официальным визитом. Встреча иранского и российского лидеров проходит в Кремле.

В марте 2017 года госкорпорация «Росатом» и Организация по атомной энергии Ирана подписали меморандум о взаимопонимании в области транспортировки ядерных материалов. Крупнейший проект двух стран — сооружение Бушерской АЭС на юге республики. Россия помогла Ирану достроить первый блок атомной станции, подключённый к сети в 2011 году. Топливо для реактора — российское. Строительство второго блока начато в 2019 году.