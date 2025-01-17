Москва, 17 января, 2025, 17:29 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин назвал прорывным документом договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном, подписанный сегодня в Москве.

Zuma\TASS

17 января Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве двух стран. В этом документе зафиксированы правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества на долгосрочную перспективу. Соглашение охватит оборонную сферу, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3941929" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали Договор о партнёрстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран

«В договоре поставлены амбициозные задачи и намечены ориентиры по углублению двустороннего сотрудничества на долгосрочную перспективу — в политике и безопасности, в торгово-инвестиционной, гуманитарной областях. Этот по-настоящему прорывной документ нацелен на создание необходимых условий для стабильного и устойчивого развития России и Ирана, всего нашего Евразийского региона», — отметил российский лидер.

Глава государства также уточнил, что истинный смысл договора заключается в том, чтобы не останавливаться на достигнутом и вывести взаимоотношения между двумя государствами на качественно новый уровень.

После подписания документа Пезешкиан также заявил, что договор с Россией откроет новую большую главу в двусторонних отношениях государств.

Как передавало ИА Регнум, 23 октября Путин провёл встречу с Пезешкианом. Российский лидер заявил, что РФ и Иран ведут активную совместную работу на международной арене и их оценки происходящих в мире событий часто очень близки. Пезешкиан же выразил надежду на подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Россией на предстоящем саммите БРИКС в Казани, однако этого тогда не произошло.

Официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи ранее отмечал, что соглашение затронет вопросы обороны и безопасности. В последние 20–30 лет Москва и Тегеран значительно увеличили объёмы сотрудничества, возникла необходимость обновить документ, заявил он.

Соглашение Москвы и Тегерана не направлено против третьих стран, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. После подписания основного договора следует ожидать и заключения отраслевых двусторонних соглашений, указал Песков.