Новороссийск, Краснодарский край, 15 января, 2025, 14:41 — ИА Регнум. В новороссийском центре, где спасают птиц от последствия загрязнением нефтепродуктами, очистили уже около 100 пернатых, сообщил в среду, 15 января, мэр города Андрей Кравченко.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Под наблюдением волонтёров и ветеринаров сейчас находятся 15 птиц, для каждой из них составлена индивидуальная карточка, разработан план лечения, отслеживается динамика состояния, написал Кравченко в своём Telegram-канале.

«После полного восстановления они будут направлены на реабилитацию в ставропольский центр спасения диких животных «Пеликан», — отметил мэр.

В центр доставляют птиц, найденных не только в Новороссийске, но также в Геленджике, Кабардинке и других населённых пунктах, сообщил Кравченко. Около 25% птиц погибает при транспортировке, и чем короче дистанция до центра, тем больше шансов на выживание, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе. Произошёл разлив нефтепродуктов.

По поручению президента Владимира Путина был сформирован федеральный оперштаб по ликвидации последствий аварии. Сотрудники МЧС и волонтёры работают над очисткой берегов в Крыму и Краснодарском крае. Основную часть мазута собрали, однако периодически на побережье наблюдаются новые выбросы нефтепродуктов. Откачка мазута с танкера «Волгонефть 239» должна быть завершена до конца января.

Работы по устранению загрязнения ведут более 10 тыс. добровольцев, они спасают морских животных, птиц и очищают берег. Путин выразил благодарность волонтёрам за помощь.

15 января сообщалось, что в Анапе лебедь «поблагодарил» женщину-волонтёра, которая отмыла его от мазута. Видео с трогательными кадрами появилось в соцсетях. На кадрах видно, что птица положила голову на плечо волонтёру и прижалась к своей спасительнице. Женщина не смогла сдержать слёз и расцеловала лебедя.