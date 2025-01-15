Анапа, Краснодарский край, 15 января, 2025, 13:48 — ИА Регнум. В Анапе в Краснодарском крае лебедь «поблагодарил» женщину-волонтёра, которая отмыла его от мазута. Видео с трогательными кадрами появилось в социальных сетях.

Кадр из видео

На кадрах видно, что птица положила голову на плечо волонтёру и прижалась к своей спасительнице. Женщина не смогла сдержать слёз и расцеловала лебедя.

По данным KP.RU, волонтёра зовут Лариса Шульц. Она родом из Абакана, в Анапу переехала полтора года назад. Помогать птицам она стала с самого начала катастрофы.

«Это были слёзы счастья, как будто это знак, что скоро эта трагедия с нефтью кончится. Для меня это был какой-то волшебный момент. Я очень люблю лебедей, но мне они не попадались», ― рассказала в беседе с изданием Шульц.

Она добавила, что с первых дней после крушения танкеров носила пострадавших птиц домой и отмывала их.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе. Произошёл разлив нефтепродуктов.

По поручению Путина сформировали федеральный оперштаб по ликвидации последствий аварии. Сотрудники МЧС и волонтёры работают над очисткой берегов. Основную часть мазута собрали, однако периодически на побережье наблюдаются новые выбросы нефтепродуктов. Путин выразил благодарность волонтёрам, которые принимают участие в ликвидации последствий разлива.

Краснодарский оперштаб 31 декабря сообщил, что почти 1,7 тыс. диких птиц, пострадавших от разлива мазута, спасли в Анапе и Темрюкском районе. Работали несколько команд по спасению животных, крупнейшая из которых включала в себя 26 ветеринаров и волонтёров.

5 января в городах и районах Крыма развернули штабы и центры для спасения птиц от мазута. В Госдуме 10 января заявили, что в ближайшее время в Анапе по инициативе волонтёров и местного бизнеса появится два дополнительных реабилитационных центра для пострадавших от выброса мазута птиц.

9 января президент заявил, что предпринимаемых усилий по устранению разлива мазута совершенно недостаточно. 12 января глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Анапу для контроля за работами по ликвидации выбросов нефтепродуктов. Вице-премьер Виталий Савельев поручил до 15 января подготовить план по ликвидации последствий ЧП.