Краснодар, 15 января, 2025, 14:02 — ИА Регнум. Откачку мазута с танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Керченском проливе, завершат до конца января. Об этом сообщила 15 января пресс-служба Министерства транспорта России.

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К месту крушения достроили временную дорогу. Завершаются работы по обваловке корпуса — сооружению насыпи вокруг кормовой части танкера, которая обеспечит защиту от штормов и позволит приступить к откачке мазута.

«Его откачают в течение двух недель, работы будут завершены до конца января», — сообщается в Telegram-канале Минтранса.

Вице-премьер Виталий Савельев и министр транспорта Роман Старовойт проверили, как продвигаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов у мыса Панагия под Таманью. Запланировано совещание с участниками оперштаба, также указано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. ЧП случилось в условиях шторма и привело к разливу нефтепродуктов. Экипаж удалось эвакуировать, один человек погиб. Были возбуждены уголовные дела.

По поручению президента Владимира Путина сформирован федеральный оперштаб по ликвидации последствий аварии. Сотрудники МЧС и добровольцы участвуют в работе. Основную часть мазута собрали, однако периодически на побережье наблюдаются новые выбросы нефтепродуктов.

Тысячи волонтёров очищают берег, спасают морских животных и птиц. Так, краснодарский оперштаб 31 декабря сообщил, что почти 1,7 тыс. диких птиц, пострадавших от разлива мазута, спасли в Анапе и Темрюкском районе. Вместе с волонтёрами работают ветеринары.

5 января в городах и районах Крыма развернули штабы и центры для спасения птиц от мазута. В ближайшее время в Анапе будут созданы два дополнительных реабилитационных центра для пострадавших от выброса мазута птиц.