Астана, 15 января, 2025, 13:18 — ИА Регнум. Чёрные ящики потерпевшего крушение под Актау самолёта Azerbaijan Airlines (AZAL), которые отправляли в Бразилию для расшифровки, вернули в Казахстан. Об этом 15 января сообщили в генеральной прокуратуре республики.

AP/TASS

В ведомстве отметили, что в день катастрофы создали государственную комиссию по расследованию крушения воздушного судна, в компетенцию которой входит расшифровка бортовых самописцев.

«В соответствии с Чикагской комиссией о международной гражданской авиации от 7.12.1944 года и иными международными стандартами бортовые самописцы получены от бразильской стороны и переданы комиссии для дачи заключения», ― приводит данные прокуратуры «РИА Новости».

В ведомстве также сообщили, что специалисты сейчас проводят необходимые следственно-оперативные мероприятия для обеспечения полноты и всесторонности по делу. Международные следственные поручения направили в Азербайджан и Россию.

Как передавало ИА Регнум, пассажирский авиалайнер Embraer 190 компании AZAL, летевший рейсом Баку — Грозный, утром 25 декабря разбился в 3 км от аэропорта казахстанского города Актау. В результате происшествия погибли 38 человек. 29 человек выжили. Среди тех, кто находился на борту, были 16 граждан РФ, смогли спастись девять из них.

28 декабря президент России Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принёс извинения за то, что катастрофа произошла в воздушном пространстве России. Глава государства сообщил, что Грозный, Моздок и Владикавказ на момент прилёта борта из Баку подверглись атаке украинских дронов, которую отражали российские силы ПВО.

Азербайджанский лидер потребовал наказать виновных в авиакатастрофе. Он предположил, что крушения лайнера можно было избежать.

6 января эксперты Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий ВВС Бразилии завершили расшифровку записей обоих бортовых самописцев.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 января призвал не нагнетать атмосферу в медийном пространстве и дождаться окончательных итогов расследований катастрофы. Он сообщил, что первые данные расшифровки чёрных ящиков самолёта AZAL не подтвердили часть фигурирующей в прессе информации об инциденте.