Москва, 28 декабря, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принёс ему свои извинения за то, что трагический инцидент с пассажирским самолётом «Азербайджанских авиалиний» произошёл в воздушном пространстве РФ. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба Кремля.

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Уточняется, что разговор состоялся по инициативе российской стороны. Путин и Алиев в ходе беседы обсудили крушение пассажирского самолёта у казахстанского города Актау.

«Владимир Путин принёс свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России, и ещё раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

В ходе беседы отмечалось, что следовавший точно по расписанию азербайджанский пассажирский самолёт неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного, однако там, а также в Моздоке и Владикавказе шло отражение российскими силами противовоздушной обороны атаки украинских боевых дронов.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря следовавший из Баку в Грозный пассажирский самолёт «Азербайджанских авиалиний» потерпел крушение в аэропорту Актау, в результате чего погибли 38 человек. Выжили 29, включая трёх детей. На борту воздушного судна было 16 россиян, девять из которых спаслись.

Компания «Азербайджанские авиалинии», которая является владельцем потерпевшего крушение борта, 27 декабря сообщила первые результаты расследования, согласно которым самолёт упал в результате физического и технического внешнего вмешательства. Глава минтранса Азербайджана Рашад Набиев уточнил, что к такому выводу пришли эксперты, которые изучили обломки самолёта и различные показания свидетелей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 октября заявил, что Кремль ждёт результатов расследования крушения пассажирского лайнера возле Актау.