Актау, Казахстан, 25 декабря, 2024, 18:28 — ИА Регнум. В результате крушения в Актау пассажирского самолёта Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines погибли 38 человек. Об этом сообщил 25 декабря вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

Global look press/Kazakhstan’s EMERCOM

Возглавляющий госкомиссию по расследованию причин крушения авиалайнера Бозумбаев встретился в Актау с представителями азербайджанской делегации.

«Ситуация не очень хорошая, 38 погибших», — отметил он.

Бозумбаев сообщил также, что тела сильно обгорели и находятся в морге, планируется опознание. В целях идентификации тел погибших планируется провести соответствующие экспертизы.

«29 человек, в том числе двое детей, они пострадавшие — в больницах, из них где-то 11 стабильно тяжёлые, остальные — средней тяжести», — процитировал Бозумбаева портал Tengrinews. kz.

Как сообщало ИА Регнум, рядом с аэропортом в Актау утром 25 декабря потерпел крушение пассажирский самолёт, следовавший из Баку в Грозный. Посадку в Грозном отменили по метеоусловиям, и лайнер перенаправили в Махачкалу, а затем — в Актау.

После падения воздушного судна вспыхнул пожар. На борту находились 67 человек, в том числе 19 граждан России. Известно о 32 выживших, двое из которых — дети. Все пострадавшие госпитализированы.

Из России в Актау направили группу врачей Федерального центра медицины катастроф. Также в Казахстан доставлено специальное медицинское оборудование.

Azerbaijan Airlines сообщила, что причиной крушения могло стать столкновение самолёта со стаей птиц. Позже появилась версия о том, что причиной крушения стал взрыв баллона. Позже в соцсетях появились видео хвостовой части воздушного судна с множественными отверстиями.

Военный эксперт, главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко заявил в беседе с ИА Регнум, что самолёт вряд ли подвергся атаке. Версия о взрыве баллона также самнительна. Скорее произошла поломка двигателя. Но окончательно причину определит межгосударственный авиационный комитет.