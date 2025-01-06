Бразилиа, 7 января, 2025, 00:41 — ИА Регнум. Расшифровку записей бортовых самописцев (чёрных ящиков) потерпевшего крушение возле казахстанского города Актау пассажирского самолёта компании Azerbaijan Airlines (AZAL) завершили эксперты Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий ВВС Бразилии. Об этом 6 января бразильскому порталу G1 сообщили источники в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Чёрный ящик после катастрофы

Уточняется, что извлечение, сбор и проверка данных из двух бортовых самописцев полностью завершены. Бразильское ведомство уже передало все данные властям Казахстана.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как предположил президент Азербайджана Ильхам Алиев, крушения пассажирского самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines близ Актау можно было избежать.

6 января президент Азербайджана потребовал наказать виновных в авиакатастрофе. Он добавил, что в Бразилии уже началась расшифровка чёрных ящиков, в ближайшее время будет известен предварительный результат. На его основании установят причины трагедии.

Пассажирский авиалайнер Embraer 190 компании AZAL, летевший рейсом Баку — Грозный, утром 25 декабря разбился в трёх километрах от аэропорта казахстанского города Актау. В результате происшествия погибли 38 человек. 29 человек выжили. Среди тех, кто находился на борту, были 16 граждан РФ, смогли спастись девять из них.

28 декабря президент России Владимир Путин позвонил Алиеву и принёс извинения за то, что катастрофа произошла в воздушном пространстве России. Глава государства сообщил, что Грозный, Моздок и Владикавказ на момент прилёта борта из Баку подверглись атаке украинских дронов, которую отражали российские силы ПВО.