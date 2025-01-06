Баку, 6 января, 2025, 15:13 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предположил, что крушения пассажирского самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines близ Актау можно было избежать. Об этом сообщило агентство Report.

Global Look Press/Stringer/NEWS.ru

«Если бы были своевременно приняты меры <…> а также налажена координация между Вооруженными силами Российской Федерации и гражданскими службами, этой трагедии не произошло бы», — заявил глава государства на встрече с семьями экипажа самолета AZAL и выжившими бортпроводниками.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что следовало бы своевременно закрыть воздушное пространство России в районе города Грозный и соблюсти все правила наземных служб.

Как сообщало ИА Регнум, пассажирский авиалайнер Embraer 190 компании AZAL, летевший рейсом Баку — Грозный, утром 25 декабря разбился в трёх километрах от аэропорта казахстанского города Актау. В результате происшествия погибли 38 человек. 29 человек выжили. Среди тех, кто находился на борту, были 16 граждан РФ, смогли спастись девять из них.

28 декабря президент России Владимир Путин позвонил Алиеву и принёс извинения за то, что катастрофа произошла в воздушном пространстве России. Глава государства сообщил, что Грозный, Моздок и Владикавказ на момент прилёта борта из Баку подверглись атаке украинских дронов, которую отражали российские силы ПВО.

6 января президент Азербайджана потребовал наказать виновных в авиакатастрофе. Он добавил, что в Бразилии уже началась расшифровка чёрных ящиков, в ближайшее время будет известен предварительный результат. На его основании установят причины трагедии.