Баку, 6 января, 2025, 13:19 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал наказать виновных в крушении пассажирского самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines близ Актау. Об этом сообщило агентство Report.

Isa Tazhenbayev/XinHua/Global Look Press

«Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения», — заявил глава государства в понедельник, 6 января, в ходе встречи с близкими погибшего в ходе инцидента экипажа и бортпроводниками, которым удалось выжить.

Он также рассказал, что в настоящее время идёт процесс расшифровки чёрных ящиков, в ближайшее время будет известен предварительный результат. На его основании установят причины трагедии, что важно для полноценного расследования и привлечения к ответственности виновных, подчеркнул азербайджанский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, пассажирский авиалайнер Embraer 190 компании AZAL, летевший рейсом Баку — Грозный, утром 25 декабря разбился в трёх километрах от аэропорта казахстанского города Актау. В результате происшествия погибли 38 человек. 29 человек выжили. Среди тех, кто находился на борту, были 16 граждан РФ, смогли спастись девять из них.

В ходе осмотра территории были найдены оба бортовых самописца. Их расшифровкой занимаются бразильские специалисты. Решение приняли в силу того, что разбившийся самолёт был выпущен в этой стране. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

28 декабря президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Алиевым. Он принёс азербайджанскому коллеге извинения в связи с тем, что катастрофа произошла в воздушном пространстве РФ.