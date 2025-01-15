Москва, 15 января, 2025, 10:44 — ИА Регнум. Масштабные пожары в Калифорнии вскрыли глубинные проблемы Соединённых Штатов, которые, поучая других, не способны справиться с собственными трудностями. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 15 января в эфире радио Sputnik.

Michael Ho Wai Lee/Global Look Press

«Катастрофа, которая случилась в Лос-Анджелесе, вскрыла гнойник, всю совокупность проблем не только США, но и мирового меньшинства», — сказала Захарова.

По её словам, перед масштабными пожарами оказалась бессильна страна, которая превратилась в навязчивого поучателя и морализатора, которая «приходит, когда её не звали, и бесконечно навязывает свою повестку». При этом другие государства, не называющие себя исключительными и не насаждающие демократию, справляются с такими проблемами.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января в округе Лос-Анджелес вспыхнули лесные пожары, которые быстро распространились в условиях сухой и ветреной погоды и стали самыми масштабными в истории Калифорнии. По данным властей, площадь пожаров превысила 16 тыс. гектаров, погибли по меньшей мере 24 человека, более 12,3 тыс. строений уничтожены огнём.

В числе погибших — 95-летняя актриса Дэлис Карри, сыгравшая в фильмах «Братья Блюз», «Десять заповедей» и «Леди поёт блюз». Её останки нашли в сгоревшем доме.

Из-за пожаров лишились своих особняков многие знаменитости, в том числе Энтони Хопкинс, Адам Броди, Пэрис Хилтон, а также сын действующего президента США Хантер Байден.