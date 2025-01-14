Лос-Анджелес, США, 14 января, 2025, 18:59 — ИА Регнум. Американская актриса Дэлис Карри, сыгравшая в фильмах «Братья Блюз», «Десять заповедей» и «Леди поёт блюз», сгорела заживо в собственном доме в Лос-Анджелесе, который охватил пожар. Об этом сообщает местный телеканал ABC7.

Global Look Press

«Останки 95-летней бабушки, которая считалась пропавшей без вести, были обнаружены в ее уничтоженном доме в Алтадине после разрушительного пожара Итон», — указано в публикации.

В материале уточняется, что неделю назад внучка актрисы отвезла её домой после больницы и уехала. Вскоре ей на телефон пришло текстовое уведомление, в котором говорилось, что в доме бабушки отключилось электричество. После прибытия на место происшествия девушка застала обуглившиеся руины дома, а полиция сообщила ей о том, что её бабушка пропала без вести. Позже на месте дома были обнаружены останки её тела.

Карри снималась в кино десятилетиями, однако не получала главных ролей.

Как передавало ИА Регнум, 13 января стало известно, что площадь лесных пожаров в Лос-Анджелесе превысила площадь территории Лихтенштейна (которая составляет 160 кв. км). Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе превышает урон, который мог бы нанести ядерный удар.