Лос-Анджелес, США, 13 января, 2025, 05:25 — ИА Регнум. Как минимум 24 человека погибли в результате масштабных пожаров в округе Лос-Анджелес в Калифорнии. Об этом 12 января сообщил телеканал ABC News со ссылкой на данные окружного департамента судмедэкспертизы.

Иван Шилов, ИА REGNUM Лесной пожар

Подтверждена гибель 16 человек в районе Итон и восьми человек в районе Пасифик-Палисейдс. Личности большинства погибших установить не удалось. Кроме того, как минимум 13 человек числятся пропавшими без вести.

При этом официальные власти предупреждают, что число погибших, скорее всего, возрастёт, поскольку большая часть районов, пострадавших от пожаров, остаётся необследованной представителями экстренных служб и полицией.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, причиной масштабных лесных пожаров в штате Калифорния стали не климатические изменения, а некомпетентность местных властей.

Как заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, лесные пожары, охватившие округ Лос-Анджелес в штате Калифорния, могут стать крупнейшим природным бедствием в истории Соединённых Штатов. Губернатор уточнил, что он подписал указ, упрощающий для жителей штата процесс восстановления имущества, пострадавшего при пожаре.

Вечером 7 января в Лос-Анджелесе вспыхнули пожары, в результате которых к настоящему моменту погибли 16 человек. Без вести пропали 13 человек. Американские власти арестовали за нарушение комендантского часа, кражи со взломом и мародёрство 19 человек, в том числе троих — в районе Пасифик-Палисейдс.

Общая площадь пожаров в округе превысила 16 тыс. га. Огонь уничтожил более 12 тыс. строений, 57 тыс. зданий находятся под угрозой уничтожения, в том числе Центр Гетти. Почти полностью был уничтожен прибрежный город Малибу.

В Калифорнии с 8 января объявили режим масштабного бедствия. Американский лидер Джозеф Байден назвал пожары в Калифорнии самыми масштабными и разрушительными в истории штата.