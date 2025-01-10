Малибу, США, 10 января, 2025, 16:49 — ИА Регнум. Американская актриса и светская львица Пэрис Хилтон показала, как выглядит её полностью сгоревший из-за лесных пожаров особняк в Малибу. Кадры она опубликовала 10 января в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Mark J. Terrill/AP/TASS Сгоревшие дома в Малибу

На них видно, что от некогда роскошного дома остались лишь частично уцелевшие стены первого этажа с металлическими дверями. На месте комнат теперь лежат лишь куски бетона, местами торчит арматура и металлические ограждения от, вероятно, балкона.

«Я стою здесь, в месте, которое раньше было нашим домом, и боль в сердце просто неописуема. Когда я впервые увидела новости, я была в полном шоке — не могла это осознать», — поделилась актриса.

По словам Хилтон, сердце разбилось на миллион осколков, после того как она увидела вживую масштаб разрушений. Уничтоженный особняк был местом, хранившим множество прекрасных воспоминаний. При этом модель добавила, что ей невероятно повезло, ведь родные люди и любимые питомцы в безопасности. Она выразила благодарность пожарным, которые рисковали жизнью, участвуя в тушении огня.

В пляжном доме звезды было три спальни и три ванные комнаты. На кухне все поверхности выполнили из мрамора и другого светлого камня. Шкафы и ящики окрасили в нежно-розовый цвет. С балконов открывался вид на расположенный буквально в нескольких метрах Тихий океан.

О том, что особняк полностью уничтожен, Хилтон сообщила ещё 9 января. Тогда же актриса поделилась, что её команда контактирует с некоммерческими организациями для поддержки пострадавших от пожаров людей.

Пожары на севере Лос-Анджелеса начали полыхать утром 7 января. Скорость ветра, разносившего огонь, составляла 48 км/ч, местами в горах достигая 112 км/ч, а в населённых пунктах до 105 км/ч. В результате погибли 8 человек, ещё 360 тыс. были эвакуированы из опасных зон.

Пламя уничтожило дома известных голливудских актёров, включая Энтони Хопкинса и Адама Броди. Российский актёр и певец Алексей Воробьёв тоже лишился жилья из-за пожара. В городе Малибу в Калифорнии полностью сгорел дом сына действующего президента США Хантера Байдена.