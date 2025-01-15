Белгород, 15 января, 2025, 07:24 — ИА Регнум. В ночь на 15 января силами ПВО перехвачены и уничтожены три беспилотника ВСУ в небе над российскими регионами.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

По информации Минобороны, два беспилотника сбиты над территорией Белгородской области и один перехвачен в Тамбовской области.

О последствиях не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, в Самарской области ночью 15 января объявили опасность атаки БПЛА.

В Тамбовской области вечером 14 января средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили вражеский беспилотник в посёлке Новая Ляда.

Над Орловской, Белгородской и Липецкой областями силы противовоздушной обороны вечером 14 января уничтожили три украинских беспилотника.