Силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ в двух регионах России
Минобороны: за ночь над регионами РФ уничтожено три вражеских беспилотника
Белгород, 15 января, 2025, 07:24 — ИА Регнум. В ночь на 15 января силами ПВО перехвачены и уничтожены три беспилотника ВСУ в небе над российскими регионами.
Иван Шилов ИА Регнум
Беспилотник ВСУ
По информации Минобороны, два беспилотника сбиты над территорией Белгородской области и один перехвачен в Тамбовской области.
О последствиях не уточняется.
Как сообщало ИА Регнум, в Самарской области ночью 15 января объявили опасность атаки БПЛА.
В Тамбовской области вечером 14 января средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили вражеский беспилотник в посёлке Новая Ляда.
Над Орловской, Белгородской и Липецкой областями силы противовоздушной обороны вечером 14 января уничтожили три украинских беспилотника.