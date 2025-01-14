Тамбов, 15 января, 2025, 00:47 — ИА Регнум. В Тамбовской области вечером 14 января средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили вражеский беспилотник в посёлке Новая Ляда. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Сбитый дрон ВСУ при падении зацепился за дерево и взорвался. Его обломки обнаружили в районе улицы Юбилейной, уточнили в правительстве Тамбовской области.

При инциденте никто не пострадал, незначительные разрушения произошли в одном из домов.

Как сообщало ИА Регнум, над Орловской, Белгородской и Липецкой областями силы противовоздушной обороны вечером 14 января уничтожили три украинских беспилотника.

В небе над Луганском силы противовоздушной обороны уничтожили два вражеских беспилотника, сообщили в силовых структурах Луганской Народной Республики.