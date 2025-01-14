Москва, 14 января, 2025, 23:34 — ИА Регнум. Над Орловской, Белгородской и Липецкой областями силы противовоздушной обороны вечером 14 января уничтожили украинские беспилотники, сообщили в Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Три вражеских дрона были сбиты над регионами России в период с 20:00 до 22:00 мск, уточнили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, в небе нал Луганском силы противовоздушной обороны уничтожили два вражеских беспилотника, сообщили в силовых структурах Луганской Народной Республики.

Вблизи ульяновского посёлка Цильна нашли похожий на беспилотник объект. Территорию оцепили. К работе привлекли сапёров.

Ночью 14 января российские военные сбили в небе над Брянской областью шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, шесть британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, а также 31 беспилотный летательный аппарат ВСУ.