Самара, 15 января, 2025, 01:47 — ИА Регнум. В Самарской области ночью 15 января объявили опасность атаки БПЛА. О возможной угрозе с воздуха сообщили в Telegram-канале регионального управления МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасность!

Население области попросили соблюдать бдительность.

Как сообщало ИА Регнум, в Тамбовской области вечером 14 января средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили вражеский беспилотник в посёлке Новая Ляда.

Над Орловской, Белгородской и Липецкой областями силы противовоздушной обороны вечером 14 января уничтожили три украинских беспилотника.